Япония признала невозможность запустить АЭС с реактором на быстрых нейтронах

Правительство Японии приняло решение полностью вывести из эксплуатации АЭС «Мондзю» — единственную в стране атомную электростанцию с реактором на быстрых нейтронах. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Причиной ликвидации АЭС стала высокая стоимость ее модернизации, в 1,44 раза превосходящая расходы по ликвидации электростанции, которые составляют 3,2 миллиарда долларов на 30 лет. На эти средства в 2022 году планируется извлечь топливо из реактора и в 2047-м завершить его разборку. Для сравнения, общий объем инвестиций в АЭС «Мондзю» к настоящему времени составил 8,7 миллиарда долларов.

Власти префектуры Фукуи, где расположена АЭС, высказываются против ликвидации электростанции. По их мнению, Японское агентство по атомной энергетике не обладает необходимыми для этого компетенциями, что было продемонстрировано на примере устранения последствий аварии на АЭС «Фукусима-1». Кроме этого, ликвидация электростанции приведет к сокращению рабочих мест и снижению правительственных дотаций в префектуру.

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АЭС «Мондзю», запущенная в 1995 году, проработала в течение нескольких месяцев. Неоднократные поломки, в частности утечка нескольких центнеров жидкого натрия, остановили работу электростанции на 15 лет. Повторный пуск, произошедший в 2010 году, также привел к поломке — реактор повредила упавшая на него металлическая труба.

Реакторы на быстрых нейтронах более эффективно используют, приблизительно в 60 раз, по сравнению с обычными установками, уран. Они могут работать на плутонии, произведенном в обычных реакторах, что допускает эксплуатацию топлива в замкнутом цикле.