США отказали в визе каждому десятому российскому путешественнику

В 2016 году власти США ответили отказом на 9,29 процента прошений о визе типа B (документ, необходимый для туристических и деловых поездок) со стороны россиян. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

При этом число отрицательных решений снизилось на один процент — в 2015 году в визе отказали 10,24 процента просителей. В 2014 году эта цифра составила семь процентов.

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Среди стран бывшего СССР чаще всего не разрешают въезд гражданам Грузии (63 процента). Украинцы остаются без визы в 41 проценте случаев, белорусы — в 14, казахстанцы — в 27,5.

В мире чаще всего в американской визе отказывают жителям Кубы (82 процента), Афганистана (74 процента), Гвинеи-Бисау (72 процента), Мавритании (71 процент), Бутана и Гамбии (по 70 процентов). Никогда не отказывают гражданам Сан‑Марино, Монако и Лихтенштейна.

Ранее сообщалось, что с января по декабрь Германия выдала россиянам 150 тысяч шенгенских виз. Отказано в визах было всего 1,7 процента просителей.