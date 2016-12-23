Во Франции лицеисты снялись полуобнаженными для общего фото с учителем

Учащиеся одного из лицеев во французской коммуне Авиньон сделали совместный снимок, для которого обнажились до нижнего белья. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, учащиеся по специальности «Наука и Технология» в Lycee Federic Mistral прикрылись лишь черными табличками. Таким образом молодые люди хотели сделать что-то необычное по окончании года своего обучения. К ним присоединился и один из преподавателей.

— Daily Mail Online (@MailOnline) 23 декабря 2016, 02:44

Отмечается, что фотография получила популярность в социальных сетях и СМИ. Многие положительно отреагировали на кадр, признав, что это и есть «настоящая свобода самовыражения».

В ноябре стало известно, что в Кембриджском университете прошел ежегодный конкурс на лучшие ягодицы Cambridge Best Bums Competition. Финалистами соревнования стали шесть студентов, шесть студенток и три пары. Участники должны были предоставить свои фотографии в обнаженном виде, нижнем белье или с аксессуарами.