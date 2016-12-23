Владимир Кличко встретился со 110-летней фанаткой

Украинский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко встретился со своей самой возрастной фанаткой. Фото опубликовано на странице боксера в Instagram.

«Эта встреча была нашим обоюдным рождественским желанием. Моя самая старая фанатка, 110-летняя госпожа Смуда. Век живи, вес учись!» — написал Кличко.

Следующим соперником 40-летнего Кличко будет британец Энтони Джошуа. Поединок состоится 27 апреля будущего года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа и вакантный титул суперчемпиона WBA.