Глава СБУ предложил обсудить автономию «украинской» Тюмени и Дальнего Востока

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что в России жестко пресекаются сепаратистские настроения, хотя Кремль за это же активно критикует киевские власти. Об этом в пятницу, 23 декабря, он сказал в интервью агентству «Укринформ».

«Возможно, в России тоже следует обсудить автономию украинской Тюмени или Дальнего Востока? Может мы тоже найдем для этого достаточно местных активистов и партийцев? Согласитесь — заманчивая идея!» — предложил Грицак.

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13 декабря заместитель министра по вопросам оккупированных территорий украинского правительства Георгий Тука заявил, что на западе страны существует угроза роста сепаратистских настроений. В свою очередь, депутат Верховной Рады Евгений Балицкий сказал, что западные соседи Украины могут выдвинуть территориальные претензии и попробовать расчленить страну. «Мы можем оставить после себя только Киевскую область, у нас в обществе идет раскол», — отметил он.

После произошедшего зимой 2014 года на Украине госпереворота киевские власти потеряли контроль над Крымом и частью Донбасса. Крым после прошедшего в марте 2014 года референдума воссоединился с Россией. В апреле 2014 года в Донбассе начался вооруженный конфликт, в ходе которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.