ФАС предостерегла «Лукойл» от неосторожных прогнозов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережение президенту нефтяной компании «Лукойл» Вагиту Алекперову. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает РИА «Новости».

Предупреждение было направлено после того, как глава «Лукойла» предрек рост цена на топливо на 8-12 процентов в течение года. По мнению ФАС, такое прогнозирование может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

«Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов России», — говорится в сообщении ФАС.

5 декабря глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что рост цен на топливо в России в ближайшие десять лет не будет превышать уровень инфляции. По его словам, все скачки цен на топливо в последние годы были связаны с ростом акцизов, так государство увеличивало налоги на нефтегазовую отрасль.