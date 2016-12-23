Bentley из клипа Элтона Джона Nikita пойдет с молотка

Британский аукционный дом Coys of Kensington выставит на торги автомобиль Bentley Continental 1985 года, который использовался в клипе Элтона Джона Nikita. Об этом сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру» в пятницу, 23 декабря.

Лот предложат на торгах NEC Autosport, которые состоятся в Бирмингеме 14 января 2017 года. Машину оценили в 90-110 тысяч фунтов стерлингов (105-130 тысяч евро). Автомобиль с кузовом кабриолет темно-красного цвета являлся личной собственностью певца и снабжен именными номерами B20 ELT. В видеоклипе у автомобиля номера B120 WYM, которые были установлены при покупке машины в феврале 1985 года.

По сюжету клипа, Элтон Джон подъезжает на кабриолете к контрольно-пропускному пункту у Берлинской стены и поет песню для советской девушки-солдата по имени Никита. Песня был выпущена синглом и вошла в альбом Элтона Джона 1985 года Ice on Fire. Композиция стала хитом во многих странах мира. Клип к песне снял известный британский режиссер Кен Рассел («Дьяволы», «Томми», «Другие ипостаси», «Логово белого червя», «Листомания», «Русский дом»). Роль Никиты сыграла фотомодель Аня Мэйджор.