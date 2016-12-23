Путин отказался сообщить подробности разговора с Обамой по «красному телефону»

Президент России Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о содержании его беседы с американским лидером Бараком Обамой по «красному телефону», в ходе которой якобы шла речь о хакерских атаках со стороны Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с большой пресс-конференции главы государства, проходящей в пятницу, 23 декабря.

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«Что мы говорили между собой с президентом Обамой, я никогда об этом публично не говорю. Это мое правило», — сказал глава государства, отвечая на вопрос корреспондента «Би-би-си».

Российский лидер подчеркнул, что об этом разговоре стало известно не от американского президента, а от его помощника. После чего Путин посоветовал журналистам задать данный вопрос официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову.

21 декабря Песков заявил, что горячая телефонная линия, так называемый «красный телефон», регулярно используется для контактов между лидерами России и США.

Днем ранее NBC со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Обама в октябре позвонил Путину по горячей линии, чтобы предупредить Россию о последствиях якобы имевшего место вмешательства в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. Отмечалось, что американский лидер впервые употребил в своем обращении термин «вооруженный конфликт».