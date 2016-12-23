Костин сравнил введение санкций против России с принципами «Крестного отца»

Президент ВТБ Андрей Костин считает, что санкции против России были введены под впечатлением от фильма «Крестный отец». Об этом он заявил на заседании Совета Федерации, передает Rambler News Service в пятницу, 23 декабря.

«Один из героев известного фильма "Крестный отец" утверждал: финансы — это оружие, а политика — это умение вовремя нажать на курок. Видимо, под впечатлением этой криминальной драмы наши западные партнеры решили применить этот мафиозный принцип в реальной жизни», — сказал глава банка.

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По словам Костина, введение финансовых санкций, а также закрытие западных рынков долгового и акционерного капитала выявили такой фактор, как политические риски в экономическом взаимодействии с внешним миром. «Этот фактор российским банкам и компаниям теперь обязательно принимать во внимание при выстраивании своей международной стратегии», — отметил он.

США и ЕС ввели санкции против российских банков после присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года. В списке оказались крупнейшие государственные кредитные организации, в частности, Сбербанк и ВТБ.