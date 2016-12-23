Сингапур ужесточил визовые требования к молодым туристкам

Власти Сингапура ужесточили визовые требования к туристкам в возрасте до 30-31 года. Об этом говорится на сайте турагентства «Визовый центр стран Азии».

В сообщении уточняется, что такое решение было принято в связи с участившимися случаями нелегальных действий молодых путешественниц на территории города-государства. Какие именно правонарушения имеются в виду, не уточняется.

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От туристок теперь будут требовать информацию о программе пребывания в Сингапуре, сроках и примерном бюджете поездки. Также необходимо представить справку с места работы с указанием зарплаты и должности и заявление о предоставлении отпуска.

Если заявительница не работает, она должна будет предъявить выписку из банка о состоянии счета. В связи с ужесточившимися требованиями сроки оформления виз для данной группы граждан могут увеличиться, предупредили в турфирме.

Прочим категориям путешественников для въезда в Сингапур с целью отдыха потребуется анкета с фотографией, ксерокопия загранпаспорта и билет. Так нужно предоставить документ, подтверждающий бронирование отеля, либо же приглашение от гражданина страны или зарегистрированной в республике компании.

Сингапур также изменил порядок прохождения паспортного контроля. Теперь у туристов, прилетающих в республику, будут брать в аэропорту отпечатки пальцев каждый раз прежде, чем они попадут на территорию государства и прежде чем покинут ее. Нововведение касается всех путешественников старше шести лет.

С 1 декабря 2009 года посольства Сингапура прекратили прием заявлений на получение виз. Данная функция была возложена на авторизованных партнеров Департамента миграции и контроля Республики Сингапур, в частности на «Визовый центр стран Азии».

