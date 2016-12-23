В Мюнхене тысячи человек вышли на акцию солидарности с мигрантами

В немецком городе Мюнхен несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы почтить память погибших на рождественской ярмарке в Берлине, а также поддержать мигрантов, подвергающихся нападкам после случившегося. Кадры с места событий публикует Ruptly. По словам демонстрантов, они выступили против роста ксенофобских настроений в немецком обществе. В руках активисты держали плакаты, на которых написано: «Добро пожаловать, беженцы», «Мюнхен многогранный», «Образование вместо страха».

Вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре немецкой столицы погибли 12 человек. Еще 48 получили ранения. Как отмечает Spiegel, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным следствия, большегрузом управлял 24-летний выходец из Туниса Анис Амри. Итальянские СМИ сообщили, что 23 декабря он был ликвидирован в итальянском городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан).