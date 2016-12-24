В России началась разработка нового ПЗРК

В России начата разработка нового переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Александра Леонова.

«Идет разработка нового ПЗРК», — заявил Леонов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что отечественные ПЗРК сейчас существенно превосходят любые зарубежные аналоги.

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) — зенитная ракетная система, предназначенная для транспортировки и ведения огня одним человеком. В России на вооружении состоят ПЗРК «Игла» и «Верба». Разработанные в СССР ракетные комплексы «Стрела» и «Игла» экспортировались в десятки стран мира и до сих пор активно применяются в вооруженных конфликтах.