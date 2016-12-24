В Тунисе арестовали троих по подозрению в причастности к берлинскому теракту

Тунисские спецслужбы арестовали трех человек, которых подозревают в причастности к теракту на берлинской рождественской ярмарке. Об этом сообщает Reuters в субботу, 24 декабря.

Как заявило тунисское МВД, все арестованные были связаны с террористом Анисом Амри, а один из них является его племянником. По словам полицейских, он постоянно контактировал с совершившим нападение в германской столице в социальных сетях.

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Почти одновременно глава испанского МВД Хуан Игнасио Соидо в эфире радио COPE заявил, что спецслужбам королевства удалось выявить одного подозреваемого, проживающего на территории страны. Не исключено, что он общался по интернету с Амри.

Вечером 19 декабря в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек. Еще 48 получили ранения. Предполагаемый террорист Анис Амри был застрелен в ходе стычки с итальянской полицией 23 декабря.