Bild узнал о плане Киссинджера для Трампа по примирению с Россией

Бывший госсекретарь Генри Киссинджер разработает для избранного президента США Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией. Об этом пишет в понедельник, 26 декабря, немецкий таблоид Bild.

Как отмечает издание, 93-летний дипломат, который неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, считает правильным шагом примирение с Россией на фоне усиления Китая. Баланс между США и Россией, по его мнению, будет способствовать укреплению глобальной стабильности.

Bild со ссылкой на анализ западных спецслужб, который основывается на сведениях, полученных от команды Трампа, утверждает, что избранный президент США по совету Киссинджера намерен снять санкции с России. Кроме того, бывший госсекретарь якобы собирается рекомендовать Трампу признать за Москвой право на сферу влияния на Украине, а также в Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Предполагается разработать план политического и экономического развития Украины, согласно которому Россия должна гарантировать безопасность восточной части этой страны. В ответ Запад должен неофициально признать право Москвы на Крым, формально продолжая считать полуостров частью Украины.

18 декабря Киссинджер назвал Путина «персонажем из Достоевского». «Он холодный калькулятор российского национального интереса, как он его понимает», — сказал бывший госсекретарь. Говоря об избранном главе государства республиканце Дональде Трампе, Киссинджер отметил, что у него есть возможность остаться в истории как «очень значительный президент».

Генри Киссинджер (Хайнц Альфред Киссингер) — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник по национальной безопасности США в 1969-1975 годах и государственный секретарь страны в 1973-1977 годах. Был инициатором политики «разрядки» в отношениях США и СССР. В 1973 году удостоен Нобелевской премии мира.