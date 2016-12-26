Созданы искусственные регенерирующие стволовые клетки

Ученые из Университета штата Северная Каролина совместно с китайскими исследователями создали искусственные стволовые клетки, предназначенные для восстановления сердечных мышц. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Communications.

Биотехнологи изготовили имитирующие клетки наночастицы из биоразлагаемого полимера гликозилированной молочной кислоты (PLGA). Затем они добавили к ним белки, называемые факторами роста и выделенные из культивированных стволовых клеток сердца человека. Частицы затем были покрыты клеточной мембраной.

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В эксперименте как синтетические, так и обычные стволовые клетки способствовали росту клеток сердечной мышцы. При этом синтетические клетки не увеличивали риск развития опухолей, поскольку они не умеют размножаться. Мембрана позволяет избежать им воздействия иммунной системы, а также связываться с живыми тканями, чтобы затем высвобождать факторы роста, которые оказывают заживляющее воздействие.

Синтетические стволовые клетки более долговечны, чем обычные стволовые клетки человека, и могут выдерживать заморозку и последующее оттаивание.