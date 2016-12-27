СМИ сообщили о выплате датскими властями пособий десяткам боевиков ИГ

Власти Дании выплачивали пособие по безработице десяткам подданных, отправившихся в Сирию воевать на стороне боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает The Independent.

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Выплаты получали по меньшей мере 34 человека. В правительстве отметили, что собираются потребовать у 29 из них вернуть деньги в размере 672 тысяч датских крон (94,5 тысяч долларов). Причин, по которым еще пятерых человек не обяжут вернуть выплаченные средства, представители властей не уточнили.

По информации издания, это уже не первый подобный случай. В мае 2015-го были выявлены 32 подданных королевства, присоединившихся к экстремистам и продолжавших при этом получать пособие по безработице.