Дайверы в Мурманске установили елку под водой

Мурманские дайверы из клуба Nordval установили праздничную елку под водой, сообщает «Комсомольская правда».

Мероприятие состоялось 24 декабря около села Ура-Губа. «Мы выбираем белую искусственную елку, потому что в темной воде под огнями проекторов она начинается светиться. А зеленую просто будет не видно», — рассказал руководитель Nordval Валерий Темпераментов.

Вокруг наряженной елки дайверы водили хороводы. Также они выпили под водой шампанского.

Отмечается, что члены клуба придерживаются данной традиции уже 10 лет. После празднования дайверы поднимают ель на поверхность, чтобы не оставлять мусор на дне.

Ранее сообщалось, что в Мурманском морском торговом порту кран украсили как новогоднюю ель. Для освещения конструкции было использовано около 500 метров световых шнуров.