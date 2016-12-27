После избиения мужчины за попытку снять бумажку с номера машины возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения мужчины за попытку снять бумажку с номера автомобиля в центре Москвы. Об этом во вторник, 27 декабря, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев сообщил «Интерфакс».

«22 декабря в отдел МВД России по Пресненскому району поступило сообщение о драке», — сказал Князев.

По его словам, сотрудниками полиции был обнаружен потерпевший, который пояснил, что он шел по улице и увидел две припаркованные машины с закрытыми номерами, после чего решил снять бумажку с госномера одной из них и сфотографировать, так как посчитал, что автомобили стоят с нарушением ПДД.

«В это время из автомобиля вышли четверо неизвестных, нанесли заявителю телесные повреждения и скрылись», — отметил представитель полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

