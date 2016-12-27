Решение о национализации Приватбанка позволило хакерам взломать счета украинцев

Кибермошенники пользуются слухами о национализации украинского Приватбанка и выведывают у жертв платежные данные. Об этом сообщается в Facebook киберполиции Украины.

По словам полицейских, мошенники звонят людям, представляются сотрудниками государственного Ощадбанка и интересуются, не являлись ли жертвы клиентами Приватбанка. Затем неизвестные рассказывают, что их организация якобы поглощает Приватбанк, и настаивают на срочном переводе средств.

После этого владельцев счетов обманным путем убеждают, что они якобы должны вывести деньги в Ощадбанк, и узнают номер кредитной карты, код CVV и пароль для интернет-банкинга.

После того, как жертва мошенничества сообщает все необходимые данные, хакеры переводят деньги на свой счет. При этом они убеждают потерпевших сообщить код, который приходит по SMS для авторизации в мобильном банкинге.

18 декабря правительство Украины поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе Приватбанка в стопроцентную государственную собственность.

16 декабря сообщалось, что бизнесмен Игорь Коломойский и другие акционеры согласны на национализацию и готовы передать банк государству после 20 декабря.