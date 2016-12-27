«Ростов» погасил долги по зарплате перед футболистами

Футбольный клуб «Ростов» расплатился с долгами по заработной плате. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, его слова приводит 161.ru.

«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов. Премиальные за Лигу чемпионов выплачены в полном объеме. От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух миллионов евро, поступили на расчетный счет клуба», — заявил Гуськов.

Согласно данным Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), за участие в Лиге чемпионов «Ростов» заработал 15,2 миллиона евро. За попадание в групповой этап турнира ростовчане получили 12,7 миллиона евро, победа над Баварией принесла клубу 1,5 миллиона евро, две ничьи с голландским ПСВ — еще 1 миллион евро.

«Ростов» завершил групповой этап лиги чемпионов на третьем месте в квартете D, пробившись в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала ростовчане встретятся с чешской «Спартой». Первый матч пройдет 16 февраля, ответный — 23 февраля.