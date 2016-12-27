УВЗ сообщил об успешном выполнении государственного оборонного заказа

Корпорация УВЗ заявила об успешном выполнении государственного оборонного заказа. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках государственного оборонного заказа 2016 года УВЗ выполнил более 90 государственных контрактов, более 70 процентов из которых являются долгосрочными.

В сообщении отмечается, что в 2016 году в интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

Для поддержания высокого уровня боеготовности воинских частей России специалистами корпорации провели сервисное обслуживание более 800 единиц техники непосредственно в войсках.

Кроме того, в 2016 году УВЗ поставил на производство 7 образцов вооружения. Это, прежде всего, танк Т-72Б3 более глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем.

Впервые было начало производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов, освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

«На протяжении последних шести лет корпорация УВЗ своевременно выполняет государственный оборонный заказ, а по некоторой номенклатуре — досрочно, — говорится в сообщении. — Самоотверженный труд тысяч рабочих и служащих, инженеров и конструкторов, руководителей всех уровней позволил в 2016 году реализовать все намеченные планы и задачи».