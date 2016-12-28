Неуязвимых к лекарствам микробов показали на видео

Видео: phys.org

Микробиологи из Университета Гронингена выяснили, как бактерии могут сотрудничать друг с другом для борьбы с антибиотиками. На сайте Phys.org опубликовано видео эксперимента, в котором стафилококки, помеченные зеленым флуоресцентным белком, способствуют размножению других бактерий — пневмококков. Первые имеют ген, отвечающий за устойчивость к антибиотику хлорамфениколу, у вторых он отсутствует.

Пневмококки не могут размножаться в среде, содержащей препарат, однако антибиотик поглощается и обезвреживается стафилококками. В результате через некоторое время хлорамфеникол перестает сдерживать даже уязвимые бактерии.