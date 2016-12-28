Крымский мост предложили назвать мост «Путь домой»

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил свой вариант названия для моста через Керченский пролив — «Путь домой». Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, считает, что для принятия решения по этому вопросу нужно провести интернет-голосование, такое же, как при выборе символов для новых банкнот.

23 декабря на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент агентства «Крыминформ» задал вопрос о названии для моста: «Мы называем его Крымским мостом, но москвичи, например, ассоциируют это название с совершенно другим объектом (одноименный мост есть в Москве — прим. «Ленты.ру»). "Керченский мост" к нему не прижилось, другие идеи не очень обсуждаются. Как бы вы назвали этот мост?»

Глава государства заявил: «Вы же сами только что сказали — Керченский. Это же не я придумал. Я придумал его строить, а вы придумали, как его назвать». Позже на вопрос корреспондента ВГТРК об официальном наименовании транспортной переправы президент ответил: «Как люди назовут, пускай так и будет, можно даже провести какой-то опрос, референдум. Важно, чтобы он был, а как его назвать, это дело важное, но все-таки второе».

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым с Краснодарским краем, станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей. Начало автомобильного движения запланировано на декабрь 2018 года, железнодорожного — на декабрь 2019 года.