Российскому рэперу L'One запретили въезд на Украину

Российскому артисту Горозии Левану Эмзаровичу, известному как рэпер L'One, запретили въезд на Украину. Об этом он сообщил во вторник, 27 декабря, в своем микроблоге в Twitter.

«Украина сделала мне новогодний подарок, запретив въезд на три года. Спасибо, и вас с наступающим... Еще больший абсурд в этой ситуации, вызывает наша номинация с (Дмитрием) Монатиком (MONATIK, украинский певец — прим. «Ленты.ру») на национальной музыкальной премии Украины», — написал рэпер. Один из постов он сопроводил фотографией с концерта в Киеве.

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18 ноября депутат Верховной Рады Владимир Парасюк обратился с запросом к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку о запрете исполнителю въезда в страну. Как отмечалось, рэпер L'One в том же месяце дал четыре концерта на территории государства, а также в Крыму.

СБУ по состоянию на конец октября 2016 года запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, среди которых Михаил Боярский, Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Наташа Королева.