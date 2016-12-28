Лавров призвал чиновников ООН не распростаранять ложь о ситуации в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости распространения ложной информации со стороны отдельных чиновников ООН о гуманитарной ситуации в Сирии. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора со спецпредставителем международной организации по сирийскому урегулированию Стаффаном де Мистурой, сообщается на сайте МИД России.

Лавров назвал неприемлимыми действия отдельных чиновников гуманитарных подразделений ООН, которые спекулируют на страданиях людей для нагнетания антиправительственной риторики. Глава российского МИД потребовал немедленно прекратить подобную практику.

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«Соответствующие службы Секретариата ООН и подзуживающие их некоторые члены СБ ООН вместо попыток выносить односторонние суждения о положении гражданского населения в Алеппо должны подключиться к реальной доставке гуманитарной помощи в этот и другие районы Сирии, чем давно занимаются сотрудники российского центра примирения враждующих сторон (...)», — говорится в сообщении.

27 декабря официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление главы британского Форин-офиса о том, что представители ООН не могут попасть в восточный Алеппо. «В настоящий момент в городе находятся около 100 представителей ООН, из них 30 — в восточной части», — резюмировала дипломат.