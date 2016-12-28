Одесситы принесли к Генконсульству РФ цветы вместо выброшенных «Правым сектором»

Жители Одессы снова принесли цветы к Генеральному консульству России вместо выброшенных активистами запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» (ПС). Так одесситы выразили соболезнование гражданам России в связи с катастрофой Ту-154. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает издание «Таймер».

Ранее в тот же день сообщалось, что члены ПС выбросили цветы и свечи, принесенные к российскому Генконсульству в память о жертвах катастрофы Ту-154. Также радикалы сорвали с забора плакаты с соболезнованиями, повесив вместо них другие, содержащие оскорбительные надписи.

Как отмечает «Таймер», руководитель одесского «Правого сектора» назвал действия своих соратников генеральной уборкой.

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Российские дипломаты отметили, что полиция не пресекала действий активистов. «Ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного акта вандализма сделано не было», — сообщил сотрудник консульства.

Утром 25 декабря направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России пропал с экранов радаров. Он упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза).