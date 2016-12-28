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В Одессе экстремисты выбросили принесенные к Генконсульству России цветы

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В Одессе радикалы из «Правого сектора» выбросили цветы и свечи, принесенные к российскому Генконсульству в память о жертвах катастрофы Ту-154. Об этом в среду, 28 декабря, ТАСС сообщили в диппредставительстве.

«Вчера группа молодых людей из "Правого сектора" пришла к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства», — сказал собеседник агентства.

Также радикалы сорвали с забора плакаты с соболезнованиями, повесив вместо них другие, содержащие оскорбительные надписи.

В диппредставительстве отметили, что полиция Украины не пресекала действий членов запрещенного в России «Правого сектора». «Ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного акта вандализма сделано не было», — добавил собеседник агентства.

Утром 25 декабря направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России пропал с экранов радаров. Он упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза).

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