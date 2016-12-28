НАСА показало гигантский гексагон Сатурна

Станция Cassini сделала снимок гигантского гексагона — устойчивого атмосферного образования правильной шестиугольной формы на северном полюсе Сатурна. Фотография доступна на сайте НАСА.

На представленном снимке гигантский гексагон освещен солнцем. Фотография сделана 9 сентября 2016 года широкоугольной камерой Cassini, когда станция была расположена на расстоянии 1,2 миллиона километров от планеты. Разрешение снимка равняется 74 километрам на пиксель.

Фото: Space Science Institute / JPL-Caltech / NASA

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Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом НАСА и Европейского космического агентства. Основная ее цель — исследование Сатурна, его колец и Титана, самого крупного спутника планеты.

Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005 года высадился на поверхности Титана. Завершение работы аппарата Cassini запланировано на осень 2017 года.