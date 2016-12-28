В Руанде запретили колдовство во время футбольных матчей

Федерация футбола Руанды (FERWAFA) запретила проводить колдовские ритуалы во время футбольных матчей. Об этом сообщает Mirror.

Такое решение было принято из-за опасений игроков, что такие действия могут повлиять на результат матча. Так, во время встречи премьер-лиги Руанды между «Мукура Спорт» и «Район Спортс» игрок гостей Мусса Камара провел ритуал у ворот соперника и спустя несколько минут забил гол.

Федерация будет штрафовать уличенных в колдовстве футболистов на 100 тысяч франков Руанды (120 долларов). Клубу будет записано техническое поражение.

В ноябре 2014 года нападающий из Того Эммануэль Адебайор обвинил родственников в желании навредить ему с помощью магии. Он посчитал, что мать с сестрами используют против него африканскую магию джуджу.