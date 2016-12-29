Американец собрал деньги на спасение актрисы от «проклятья 2016 года»

Житель американского штата Южная Каролина, огорченный смертью актрисы Кэрри Фишер, организовал в интернете сбор средств на спасение от «проклятья 2016 года» известной телеведущей Бетти Уайт. Об этом сообщает телеканал CNN.

Деметриос Рызикос (Demetrios Hrysikos) из Спартанберга опубликовал призыв спасти любимую знаменитость на сайте для краудфандинга GoFundMe. Кампания по сбору средств стартовала спустя несколько часов после новости о смерти Фишер. За сутки молодой человек смог собрать заявленные две тысячи долларов, в настоящее время пользователи пожертвовали уже более шести тысяч.

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«Помогите вырвать Бетти Уайт из лап 2016 года! Если она согласится, то я прилечу к ней и буду оберегать до первого января 2017», — говорится в тексте послания.

CNN связался с представителем Уайт и узнал, что комедийная актриса и звезда телесериала «Золотые девочки» находится на отдыхе, и с ней все в порядке. «Мы с Бетти договорились, что она проживет еще как минимум лет до ста», — отметил представитель знаменитости.

Организатор сбора средств, в свою очередь, решил пожертвовать полученные деньги на поддержку местного театра.

В декабре пользователи Twitter выступили с призывом спасти от «проклятия 2016 года» 90-летнего британского телеведущего Дэвида Аттенборо (David Attenborough). Жители Великобритании беспокоятся, что «плохой» год заберет у них кумира нескольких поколений, поэтому предлагают спрятать знаменитость до наступления 2017-го.