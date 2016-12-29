Китай потратит полтриллиона долларов на скоростные железные дороги

Китай планирует до 2020 года потратить 3,5 триллиона юаней (503 миллиарда долларов) на расширение сети высокоскоростных железных дорог для поддержания экономического роста и улучшения транспортного сообщения внутри страны. Об этом сообщает Bloomberg. Планируется увеличить протяженность сети таких дорог до 30 тысяч километров.

Предполагается, что система соединит 80 процентов крупных городов страны. Городская транзитная система, в свою очередь, будет расширена на три тысячи километров.

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На конец 2015 года протяженность железных дорог в стране составляла 121 тысячу километров, из которых на высокоскоростные магистрали приходилось 19 тысяч километров. По последнему показателю Китай занимает первое место в мире. Сейчас таким сообщением обделены в основном более бедные города западной части страны.

Хотя существующие скоростные железные дороги на западе Китая на сегодняшний день являются убыточными, руководство страны рассчитывает что по мере увеличения пассажиропотока им удастся выйти на самоокупаемость. Одновременно это должно повысить экономическую активность в удаленных от моря регионах.

Правительство собирается привлечь для строительства новых магистралей частные инвестиции. Это касается как междугородных, так и городских линий.