Финальную сцену спин-оффа «Звездных войн» стилизовали под ретроигру

Художник Джон Стратман создал анимационную версию финальной сцены фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Минутный ролик опубликован на видеохостинге YouTube. Клип стилизован под ретроигру с 16-битной графикой.
Спин-офф фантастической киносаги Джорджа Лукаса вышел в российский прокат 15 декабря. Его герои — бойцы сопротивления, решившие выкрасть чертежи космической станции «Звезда смерти». В ленте снялись Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Донни Йен. Режиссером фильма выступил Гаррет Эдвардс.