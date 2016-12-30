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Финальную сцену спин-оффа «Звездных войн» стилизовали под ретроигру

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Видео: Mr Sunday Movies / YouTube

Художник Джон Стратман создал анимационную версию финальной сцены фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Минутный ролик опубликован на видеохостинге YouTube. Клип стилизован под ретроигру с 16-битной графикой.

Спин-офф фантастической киносаги Джорджа Лукаса вышел в российский прокат 15 декабря. Его герои — бойцы сопротивления, решившие выкрасть чертежи космической станции «Звезда смерти». В ленте снялись Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Донни Йен. Режиссером фильма выступил Гаррет Эдвардс.

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