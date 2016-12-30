Чехия выдала России находившегося в международном розыске боевика

Находившийся в международном розыске предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования Тагир Исрапилов выдан России Чехией. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«30 декабря по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Чешской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Тагира Исрапилова. Он обвиняется в совершении сразу нескольких тяжких преступлений», — говорится в сообщении. Отмечается, что все незаконные деяния Исрапилова были совершены в Дагестане.

В частности, мужчина обвиняется по статье 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»), части 2 статьи 209 УК РФ («Участие в устойчивой вооруженной группе») и статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

В августе 2011 года сообщалось, что Исрапилов находится в розыске по обвинению в убийстве замначальника следственного управления МВД по Республики Дагестан подполковника юстиции Юнуса Хулатаева, совершенном 1 августа 2010 года в доме жертвы.