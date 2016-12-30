В США за драку задержан внучатый племянник Джона Кеннеди

Внучатый племянник президента США Джона Кеннеди и внук бывшего сенатора США Роберта Кеннеди 22 -летний Джон Коннор Кеннеди арестован полицией за драку около одного из баров города Аспен, штат Колорадо. Об этом сообщает Fox News.
Молодой человек обвиняется в хулиганстве и оказании сопротивления сотруднику полиции.
Патрульные сообщили, что Кеннеди сцепился с противником и нанес ему несколько ударов по голове. При попытке разнять дерущихся, представитель известной семьи схватил стража порядка и повалил его.
Комментариев со стороны адвокатов семьи Кеннеди пока не поступало. Судебное слушание по этому делу назначено на 22 февраля.
35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры и конспиративные версии.
Его брат, бывший генеральный прокурор и сенатор США Роберт Кеннеди, был застрелен в Лос-Анджелесе во время предвыборной президентской кампании 6 июня 1968 года. В его убийстве обвинили 24-летнего палестино-иорданского иммигранта Серхана Серхана, который был приговорен к смертной казни, позже замененной пожизненным заключением. 11 февраля этого года суд 15-й раз подряд отказал Серхану в досрочном освобождении.