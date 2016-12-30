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Минюст включил центр «Сова» в список иноагентов

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Министерство юстиции России включило информационно-аналитический центр «Сова» в реестр иностранных агентов. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщается на сайте ведомства.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки», — говорится в заявлении.

Директор центра Александр Верховский сообщил Агентству городских новостей «Москва», что не согласен с определением организации как иностранного агента. «Они сочли, что наша организация выполняет эти самые функции иностранного агента. По крайней мере, в моем понимании, мы такие функции не осуществляем», — заявил он. По его словам, проблема заключается в формулировке закона.

«Конечно, мы не признаем себя иностранным агентом. Мы сейчас с юристами посоветуемся, может, будем обжаловать в суде это решение», — сказал Верховский.

Согласно информации на сайте, центр «Сова», основанный в 2002 году, занимается проблемами национализма и ксенофобии, взаимоотношениями религии и общества, а также правозащитной деятельностью.

В сентябре 2016 года Минюст внес в список иностранных агентов «Левада-центр», проводящий социологические исследования. за отказ самостоятельно зарегистрироваться в этом качестве организация была оштрафована.

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