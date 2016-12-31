Boeing-777 «Японских авиалиний» совершил экстренную посадку в Красноярске

Дальнемагистральный пассажирский самолет японской авиакомпании экстренно сел из-за отказа двигателя в Красноярске. Об этом в субботу, 31 декабря, «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет Boeing-777 "Японских авиалиний" запросил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа правого двигателя. После получения разрешения лайнер совершил экстренную посадку», — сказал собеседник агентства.

По его словам, лайнер выполнял рейс из Франкфурта-на-Майне в Токио. На его борту более 170 пассажиров.

5 декабря в Ханты-Мансийске сел южнокорейской «Боинг-777» после получения сообщения о возгорании двигателя. Лайнер авиакомпании Asiana Airlines летел из Сеула в Лондон. На его борту находились 199 человек.