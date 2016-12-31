Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Мун в шутку сравнил себя с Золушкой, имея в виду свой уход с этого поста 31 декабря. Как передает Associated Press, об этом он заявил в пятницу, 30 декабря, во время выступления перед дипломатами организации.

«Завтра ночью в канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер (в центре Нью-Йорка). Миллионы людей будут смотреть за тем, как я потеряю работу», — пошутил глава ООН.

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Пан Ги Мун был генсеком ООН два срока по пять лет. 1 января на этом посту его сменит представитель Португалии, бывший верховный комиссар организации по делам беженцев Антониу Гутерреш.

24 ноября стало известно о встрече президента РФ Владимира Путина с избранным генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе нее глава государства подчеркнул, что Россия «как одна из стран-основательниц ООН всегда выступала и выступает за укрепление ее ведущей центральной роли в международных делах, за повышение роли в решении конфликтов, в борьбе за права человека». Гутерриш, в свою очередь, признал решающую роли России в рамках ООН и «во всех других аспектах международных отношений».

Антониу Гутерреш был назначен на должность генсека ООН в октябре,

