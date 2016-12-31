Директором концерна «Технодинамика» стал Игорь Насенков

Новым генеральным директором концерна «Технодинамика» назначен Игорь Насенков, ранее занимавший должность заместителя руководителя концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Об этом сообщил российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Прежний гендиректор «Технодинамики» Максим Кузюк станет управляющим директором госкорпорации «Ростех», в состав которой входят обе компании.

В 1995 году Насенков окончил Институт Управления по специальности «Финансовый менеджмент» в Набережных Челнах, а 1997 году получил диплом Камского политехнического института по специальности «Менеджмент». В 2006 году — Казанский финансово-экономический институт имени Куйбышева. Прошел ряд программ повышения квалификации, в том числе курс «Управление реформируемыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса» в Высшей школе экономики, а в 2015 году курсы в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Кандидат технических наук. Имеет степени MBA и DBA.

«Сейчас перед Игорем Насенковым стоит задача эффективно интегрироваться в международное авиастроение и стать партнером для лидирующих компаний авиационной промышленности в мире», –- заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» директор ЦАСТ Руслан Пухов положительно прокомментировал назначение Насенкова на должность гендиректора «Технодинамики». «Во многом благодаря Насенкову КРЭТ стал одним из реально успешных холдингов "Ростеха", — сказал Пухов. — "Технодинамика" делает "незаметные" комплектующие и детали, без которых боевой самолет не взлетит и ракета не нанесет удар. Цена ошибки слишком велика. Именно поэтому принято решение усилить руководство холдинга».