Дутерте рассказал о связях родственников с «Исламским государством»

Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что у него есть родственники, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 3 января, сообщает The Manila Shimbun.

По словам главы государства, некоторые его кузены примкнули к ИГ и в настоящее время воюют на стороне боевиков. Дутерте отметил, что он не собирается с этим мириться и намерен в ближайшее время объявить на них охоту.

Материалы по теме Страх над городом Президент Филиппин доказал: террор — отличное средство борьбы с наркоторговцами

Филиппинский лидер добавил, что «служит республике, а не своему ближайшему окружению» и не собирается поддерживать отношения с экстремистами.

29 декабря прошлого года филиппинский лидер пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет сбрасывать их с вертолета. «Я уже делал так раньше, так почему бы не сделать это снова?» — заявил он. Впоследствии глава государства опроверг свои слова.

12 декабря Дутерте в ходе публичного выступления признался, что лично участвовал в убийствах преступников. По его словам, это происходило в период, когда он был мэром города Давао.