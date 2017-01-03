В IAAF отреагировали на предложение аннулировать все легкоатлетические рекорды

Аннулирование мировых рекордов в легкой атлетике может вызвать подозрения в чистоте многих достижений спортсменов, они могут потерять свое место в истории. Об этом во вторник, 3 января, заявили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Слова представителя IAAF приводит «Р-Спорт».

«Мы приветствуем подобные дебаты, однако также мы должны быть осторожными. Нашим приоритетом всегда будут чистые атлеты, которые устанавливали ратифицированные мировые рекорды. Если список мировых рекордов окажется стерт, чистые атлеты рискуют не только потерять свое место в истории, но к тому же столкнуться с неким подтекстом того, что их выдающиеся результаты могли быть достигнуты нечестно», — сообщили в пресс-службе IAAF

Ранее в во вторник глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло предложил президенту IAAF Себастьяну Коу обнулить все мировые рекорды в этом виде спорта из-за «зашедшей слишком далеко борьбы с допингом». По мнению Мерло, слишком многие чемпионы, которые ставили рекорды, оказались нарушителями антидопинговых правил.

В январе 2016 года с аналогичным предложением выступил президент Федерации легкой атлетики Великобритании Эд Уорнер.