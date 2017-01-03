Додон лишил бывшего президента Румынии молдавского гражданства

Президент Молдавии Игорь Додон лишил гражданства страны бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 3 января.

Глава государства подчеркнул, что Бэсеску получил гражданство Молдавии незаконно. Он «неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдавии путем аннексии Румынией», в то время как законодательство страны не позволяет выдавать паспорта лицам, чья деятельность направлена на подрыв госбезопасности.

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«Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа», — приводит слова Додона РИА Новости.

Он обещал лишить Бэсеску гражданства еще в ходе предвыборной кампании, отмечает агентство.

Бывший румынский лидер и его супруга принесли присягу и стали гражданами Молдавии 3 ноября. Тогда Бэсеску заявил, что в течение десятилетия «предпринимал действия на благо Молдавии и европейского курса этой страны».

Бэсеску руководил Румынией в 2004-2014 годах. Парламент дважды объявлял ему импичмент — в 2007 и 2012 годах, однако оба раза ему удалось сохранить свой пост. Бэсеску не скрывает своей приверженности идее объединения двух стран. В январе 2014 года он провозгласил Молдавию румынской землей, чем вызвал недовольство Кишинева.

