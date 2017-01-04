Названа самая безопасная авиакомпания 2016 года

Немецкий центр авиационной безопасности JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) опубликовал рейтинг безопасности авиакомпаний. Первое место заняла гонконгская Cathay Pacific, член альянса Oneworld, сообщает Bild.

Также в пятерке лидеров — новозеландская авиакомпания Air New Zealand, китайская Hainan Airlines, катарская Qatar Airways и нидерландская KLM.

Десятку лучших замыкает Japan Airlines.

Сейчас опубликована только часть списка, который должен состоять из 60 мест: 12 первых позиций (на 12-й — немецкая Lufthansa) и три последних (на 60-й — China Airlines). Полный перечень появится 18 января этого года.

Рейтинг основывается на количестве авиационных происшествий (данные за 2016 год).

Cathay Pacific — авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Гонконга. Одна из шести авиакомпаний, имеющих пятизвездочный рейтинг Skytrax.