Авиакомпания опровергла сближение пассажирского лайнера и самолета НАТО

Авиакомпания «Аврора», осуществляющая пассажирские авиаперевозки между Сахалином и Курильскими островами, не подтверждает информацию об опасном сближении ее самолета с бортом НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Рейс прошел в штатном режиме», — сказала агентству пресс-секретарь перевозчика Татьяна Козырева, отказавшись от дальнейших комментариев.

В свою очередь РИА Новости в «Авроре», которая входит в группу «Аэрофлот», заявили: «Это полная чушь (...), этого не было».

Реакции государственных структур на возможный инцидент пока не было.

Ранее в четверг, 5 января, «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что, предположительно, военный самолет одной из стран НАТО минувшей ночью приблизился к российскому пассажирскому лайнеру Bombardier, направлявшемуся с Сахалина на Курилы. По словам собеседника агентства, было принято решение об экстренном снижении Bombardier, чтобы «избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе».