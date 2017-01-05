Директор ЦРУ понадеялся на улучшение отношений с Россией

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан выразил надежду на улучшение отношений США с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS, вторая часть которого была показана в среду, 4 января.

«Конечно, я надеюсь на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в ближайшие несколько лет. Поскольку для стабильности в мире критически важно улучшить отношения Соединенных Штатов и России», — заявил Бреннан.

В то же время директор ЦРУ обвинил Россию в попытках «подрыва принципов демократии во многих странах», в том числе в европейских государствах. «То, что произошло на наших президентских выборах, не ново. Русские несколько лет пытаются манипулировать выборами в Европе», — сказал он.

В частности, как считает Бреннан, Москва использует коррумпированных политиков, а также финансирует партии и политические группы, поддерживающие ее интересы.

Директор ЦРУ напомнил, что в 2017 году выборы пройдут в Германии и Франции. «И я должен сказать, что наши европейские коллеги встревожены тем, что русские, возможно, приготовили тузов, с помощью которых будут продвигать в ходе этих выборов свои интересы», — заключил он.

Ранее Бреннан в интервью PBS заявил, что Россия придерживается в Сирии тактики выжженной земли. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенко в ответ напомнил, что соглашение о новом перемирии в Сирии заключалось без участия Вашингтона.

29 декабря США ввели санкции против ряда граждан и организаций РФ, в том числе против Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также в течение 72 часов из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинило российские власти в причастности к кибератакам на избирательную систему США.

Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.