В Минобороны России ответили главе ЦРУ на слова о выжженной земле

Соглашение о новом перемирии в Сирии заключалось Россией совместно с Ираном и Турцией без участия нынешней администрации США, заявили в Минобороны. Так официальный представитель ведомства Игорь Конашенков прокомментировал слова главы ЦРУ США Джона Бреннана об использовании Россией в Сирии тактики «выжженной земли», передает «Интерфакс».

«Самый главный результат, без нынешней администрации США, а точнее без ЦРУ, совместно с Ираном и Турцией, — впервые удалось заключить вступившее в силу с 30 декабря соглашение с формированиями сирийской оппозиции о прекращении боевых действий и подготовке к переговорам в Астане по урегулированию сирийского конфликта», — отметил Конашенков.

Как сообщает ТАСС, он добавил, что «уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев».

По словам представителя Минобороны, удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные «Исламским государством» объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира.