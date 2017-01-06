СК уточнил информацию о гибели четырех красноярцев после распития «Тайм-аута»

Следователи начали отрабатывать версию о смертельном отравлении наркотиками в деле о гибели четырех человек в Красноярске. Об этом в пятницу, 6 января, сообщается на сайте главного Следственного управления СКР по региону.

«Изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нем не содержится», — отметили в ведомстве, добавив, что расследование продолжается.

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В то же время в краевом МВД агентству РИА Новости пояснили, что на данный момент исследовано содержимое только одной бутылки из пяти изъятых.

Тела четырех человек были обнаружены в одном из общежитий Красноярска 5 января. В числе погибших 32-летний мужчина, две его сестры в возрасте 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина. В следственном управлении сообщили, что перед смертью они в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе алкогольный коктейль «Тайм-аут», купленный в павильоне.

После этого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).