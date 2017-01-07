В аэропортах Волгограда и Крыма возникли сбои в работе из-за тумана

В аэропорту Волгограда в субботу, 7 января, задерживается отправление двух рейсов в Москву, одного — в Сочи, и еще одного — в Санкт-Петербург. Такие данные опубликованы на онлайн-табло воздушной гавани.

Кроме того, откладывается прибытие двух рейсов из Москвы и одного из Сочи. Как сообщает «Интерфакс», сбои в расписании аэропорта возникли из-за тумана. По этой причине воздушная гавань работает по фактической погоде.

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Помимо этого, задерживается отправление четырех рейсов из аэропорта Симферополя. Также откладывается прием шести лайнеров. Причиной, как поясняет РИА Новости, стал туман. Авиагавань функционирует по фактической погоде.

В субботу в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением циклона, который принес потепление и обильные дожди с ветром.

В конце декабря 2016 года в работе аэропорта Симферополя также возникли перебои из-за накрывшего его плотного тумана.

