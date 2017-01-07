В аэропортах Волгограда и Крыма возникли сбои в работе из-за тумана

В аэропорту Волгограда в субботу, 7 января, задерживается отправление двух рейсов в Москву, одного — в Сочи, и еще одного — в Санкт-Петербург. Такие данные опубликованы на онлайн-табло воздушной гавани.
Кроме того, откладывается прибытие двух рейсов из Москвы и одного из Сочи. Как сообщает «Интерфакс», сбои в расписании аэропорта возникли из-за тумана. По этой причине воздушная гавань работает по фактической погоде.
Помимо этого, задерживается отправление четырех рейсов из аэропорта Симферополя. Также откладывается прием шести лайнеров. Причиной, как поясняет РИА Новости, стал туман. Авиагавань функционирует по фактической погоде.
В субботу в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением циклона, который принес потепление и обильные дожди с ветром.
В конце декабря 2016 года в работе аэропорта Симферополя также возникли перебои из-за накрывшего его плотного тумана.