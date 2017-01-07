Следователи начали проверку после обнаружения трупа в сгоревшей гостинице

Следователи начали проверку после обнаружения тела мужчины при пожаре на Ярославском шоссе. Об этом в субботу, 7 января, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

«По версии следствия, утром 7 января в одном из помещений здания, расположенного на Ярославском шоссе в городе Москве, произошло возгорание. В результате тушения пожара было обнаружено тело мужчины на вид 40 лет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, из помещения были эвакуированы семь человек, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее 7 января стало известно, что пожар в гостинице на северо-востоке Москвы ликвидирован. По данным спасателей, возгорание было полностью потушено в 08:45. Его общая площадь составила 700 квадратных метров.

Информация о пожаре в здании гостиницы на Ярославском шоссе поступила в 06:10. Причины возгорания устанавливаются.