В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за холодов

Синоптики Гидрометцентра России объявили в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень опасности погоды на 8 января из-за аномальных морозов. Об этом в субботу, 7 января, сообщает ТАСС.

«"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — отмечают синоптики.

Такой же уровень действует для Костромской области. В остальных регионах Центрального федерального округа он «желтый».

Согласно прогнозам, в ближайшую ночь в Москве будет до минус 30 градусов, по области местами воздух остынет до минус 35 градусов.

Ранее сообщалось, что рождественская ночь (на 7 января) стала самой морозной в Москве за последние 120 лет. По данным метеорологов, воздух в столице остыл до минус 29,9 градуса, а в области — до минус 33,4 градуса.