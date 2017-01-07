Тренер лондонского «Тоттенхэма» станцует танго в случае победы клуба в АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго в середине поля в случае победы клуба в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Слова специалиста приводятся в аккаунте BT Sports Football в Twitter.

«Если мы выиграем Премьер-лигу, то я сделаю это в центре поля, без проблем», — заявил Почеттино.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает третье место. После 20 туров в активе команды 42 очка, клуб одержал 12 побед, шесть раз сыграл вничью и два раза проиграл. От лидирующего «Челси» подопечные Почеттино отстают на семь очков. При этом в последнем туре «Тоттенхэм» обыграл команду Антонио Конте со счетом 2:0.

Лондонцы были соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды выступали в квартете Е, и дважды «Тоттенхэм» оказался сильнее. Первая встреча завершилась со счетом 1:0, вторая — 3:1. В результате команда Почеттино заняла третье место, россияне расположились на четвертой строчке.